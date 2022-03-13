Глава МИД Турции: Путин не против личной встречи с Зеленским

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
В Турции рассказали о желании Путина встретиться с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы прикладываем все силы, чтобы организовать встречу лидеров [России и Украины]. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова», — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».

О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле. Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 6 марта. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта», — сообщали в пресс-службе Кремля.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.

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Президент России Владимир Путин не против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы прикладываем все силы, чтобы организовать встречу лидеров [России и Украины]. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова», — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле. Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 6 марта. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта», — сообщали в пресс-службе Кремля. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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