Глава МИД Турции: Путин не против личной встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы прикладываем все силы, чтобы организовать встречу лидеров [России и Украины]. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова», — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».
О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле. Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 6 марта. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта», — сообщали в пресс-службе Кремля.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.
Президент России Владимир Путин не против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы прикладываем все силы, чтобы организовать встречу лидеров [России и Украины]. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова», — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле. Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 6 марта. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта», — сообщали в пресс-службе Кремля. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.