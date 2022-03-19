Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

20 марта 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Правительство Туркмении в полном составе отправлено в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. «Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. «Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым».