Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.
«Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым».
Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. «Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым».