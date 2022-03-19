19 марта 2022

Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, руки, документы к заседанию, бумаги к заседанию
Правительство Туркмении в полном составе отправлено в отставку Фото:

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.

«Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым».

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Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. «Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров», — сообщает издание Orient. Уточняется, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Сын действующего президента Туркмении, кандидат от правящей Демократической партии — Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах республики. На пост президента претендовали девять кандидатов. Ранее экс-глава государства заявил, что хочет «дать дорогу молодым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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