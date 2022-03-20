Le Monde: спецоперация на Украине навсегда изменит экономику мира

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы
В мире может снизиться экспорт пшеницы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

События на Украине замедлят восстановление мировой экономики и могут навсегда изменить ее. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Конфликт на Украине «ломает импульс глобального восстановления». По оценке организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) это сократит глобальный рост примерно на один процентный пункт и повысит инфляцию на два с половиной пункта. «Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы», — цитирует Le Monde главного экономиста организации Лоуренса Буна.

Также произошел скачок цен из-за опасений по поводу нехватки пшеницы, треть мирового экспорта которой приходится на РФ и Украину. Рост произошел на 70% через несколько дней после начала спецоперации на Украине. При этом за последние два года цены уже удваивались. ОЭСР прогнозирует по итогу года падение экспорта пшеницы в мире на 7-12% и на 5-7% других зерновых. Это приводит к увеличению индекса цен на продовольствие.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. После этого западные страны начали вводить против России санкции. По словам российского лидера, санкции уже нанесли удар по глобальной экономике и наносят ущерб по самой Европе и США. Целью таких ограничений является ухудшение жизни миллионов россиян.

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События на Украине замедлят восстановление мировой экономики и могут навсегда изменить ее. Об этом сообщило французское издание Le Monde. Конфликт на Украине «ломает импульс глобального восстановления». По оценке организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) это сократит глобальный рост примерно на один процентный пункт и повысит инфляцию на два с половиной пункта. «Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы», — цитирует Le Monde главного экономиста организации Лоуренса Буна. Также произошел скачок цен из-за опасений по поводу нехватки пшеницы, треть мирового экспорта которой приходится на РФ и Украину. Рост произошел на 70% через несколько дней после начала спецоперации на Украине. При этом за последние два года цены уже удваивались. ОЭСР прогнозирует по итогу года падение экспорта пшеницы в мире на 7-12% и на 5-7% других зерновых. Это приводит к увеличению индекса цен на продовольствие. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. После этого западные страны начали вводить против России санкции. По словам российского лидера, санкции уже нанесли удар по глобальной экономике и наносят ущерб по самой Европе и США. Целью таких ограничений является ухудшение жизни миллионов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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