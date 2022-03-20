Российские пользователи замерли в ожидании блокировки Youtube. «Публичное харакири»

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В соцсетях надеются, что видеохостинг не заблокируют Фото:
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Пользователи соцсетей в России ожидают блокировки видеохостинга YouTube. Некоторые отметили, что смотрели на платформе образовательный контент. Другие комментаторы напомнили, что в России есть альтернативные площадки. Большинство при этом надеются, что видеохостинг останется доступным.

Роскомнадзор днем ранее еще раз предупредил компанию Google и призвал перестать ограничивать российские youtube-каналы. На платформе заблокировали аккаунты российских государственных СМИ и некоторых общественно значимых ресурсов. В Роскомнадзоре считают, что видеохостинг стал инструментом информационной войны. Издание РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что YouTube могут заблокировать до 27 марта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что блокировки не будет. По его словам, это ударит, в первую очередь, по российским пользователям.

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Пользователи соцсетей в России ожидают блокировки видеохостинга YouTube. Некоторые отметили, что смотрели на платформе образовательный контент. Другие комментаторы напомнили, что в России есть альтернативные площадки. Большинство при этом надеются, что видеохостинг останется доступным. Роскомнадзор днем ранее еще раз предупредил компанию Google и призвал перестать ограничивать российские youtube-каналы. На платформе заблокировали аккаунты российских государственных СМИ и некоторых общественно значимых ресурсов. В Роскомнадзоре считают, что видеохостинг стал инструментом информационной войны. Издание РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что YouTube могут заблокировать до 27 марта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что блокировки не будет. По его словам, это ударит, в первую очередь, по российским пользователям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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