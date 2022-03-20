Пользователи соцсетей в России ожидают блокировки видеохостинга YouTube. Некоторые отметили, что смотрели на платформе образовательный контент. Другие комментаторы напомнили, что в России есть альтернативные площадки. Большинство при этом надеются, что видеохостинг останется доступным.
Роскомнадзор днем ранее еще раз предупредил компанию Google и призвал перестать ограничивать российские youtube-каналы. На платформе заблокировали аккаунты российских государственных СМИ и некоторых общественно значимых ресурсов. В Роскомнадзоре считают, что видеохостинг стал инструментом информационной войны. Издание РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что YouTube могут заблокировать до 27 марта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что блокировки не будет. По его словам, это ударит, в первую очередь, по российским пользователям.
Скриншот Twitter
Пользователи «Вконтакте» поспорили о пользе YouTube
Скриншот «Вконтакте»
Пользователи соцсетей не одобряют возможную блокировку видеохостинга
Скриншот Twitter
… другие поддержали это высказывание
Скриншот «Вконтакте»
Россияне не хотят терять бесплатные уроки на YouTube
Скриншот Twitter
В соцсетях вспомнили об альтернативе
Скриншот «Вконтакте»
… и о существовании телевизора
Скриншот Twitter
Россияне переживают за блогеров
Скриншот Twitter
Скриншот TikTok
Скриншот «Вконтакте»
Некоторые начали экстренно смотреть YouTube на фоне возможной блокировки
Пользователи соцсетей в России ожидают блокировки видеохостинга YouTube. Некоторые отметили, что смотрели на платформе образовательный контент. Другие комментаторы напомнили, что в России есть альтернативные площадки. Большинство при этом надеются, что видеохостинг останется доступным. Роскомнадзор днем ранее еще раз предупредил компанию Google и призвал перестать ограничивать российские youtube-каналы. На платформе заблокировали аккаунты российских государственных СМИ и некоторых общественно значимых ресурсов. В Роскомнадзоре считают, что видеохостинг стал инструментом информационной войны. Издание РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что YouTube могут заблокировать до 27 марта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что блокировки не будет. По его словам, это ударит, в первую очередь, по российским пользователям.