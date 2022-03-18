РИАН: YouTube заблокируют до конца недели

18 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

YouTube в России могут заблокировать до конца недели Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Видеохостинг YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о блокировке платформы может быть вынесено уже сегодня. «Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что источник не исключает возможности блокировки YouTube уже сегодня. «Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась блокировка Instagram (занесен в список запрещенных в России ресурсов), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — подытожил он. В России ранее заблокировали соцсети Instagram и Facebook, передает Life.ru . Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видеохостинг YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о блокировке платформы может быть вынесено уже сегодня. «Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что источник не исключает возможности блокировки YouTube уже сегодня. «Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась блокировка Instagram (занесен в список запрещенных в России ресурсов), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — подытожил он. В России ранее заблокировали соцсети Instagram и Facebook, передает Life.ru. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. Также в России в конце марта запустят новую социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram.