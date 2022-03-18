18 марта 2022

Депутат ГД: от блокировки YouTube пострадают пользователи РФ

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Полная блокировка YouTube ударит по российским пользователям, считает Хинштейн Фото:
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он заявил в своем telegram-канале. По его словам, блокировка видеохостинга ударит, в первую очередь, по российским пользователям.

«Очень надеюсь, что <…> не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал Хинштейн. Однако, окончательное решение будет зависеть от Генпрокуратуры и Роскомнадзора, добавил он. Также депутат рекомендовал видеохостингу восстановить заблокированные каналы российских госмедиа и удалить «бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор».

Сообщалось, что YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Роскомнадзор ранее заблокировал соцсети Instagram и Facebook. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он заявил в своем telegram-канале. По его словам, блокировка видеохостинга ударит, в первую очередь, по российским пользователям. «Очень надеюсь, что <…> не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал Хинштейн. Однако, окончательное решение будет зависеть от Генпрокуратуры и Роскомнадзора, добавил он. Также депутат рекомендовал видеохостингу восстановить заблокированные каналы российских госмедиа и удалить «бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор». Сообщалось, что YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Роскомнадзор ранее заблокировал соцсети Instagram и Facebook. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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