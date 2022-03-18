Депутат ГД: от блокировки YouTube пострадают пользователи РФ

19 марта 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Полная блокировка YouTube ударит по российским пользователям, считает Хинштейн Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он заявил в своем telegram-канале. По его словам, блокировка видеохостинга ударит, в первую очередь, по российским пользователям. «Очень надеюсь, что <…> не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал Хинштейн. Однако, окончательное решение будет зависеть от Генпрокуратуры и Роскомнадзора, добавил он. Также депутат рекомендовал видеохостингу восстановить заблокированные каналы российских госмедиа и удалить «бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор». Сообщалось, что YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Роскомнадзор ранее заблокировал соцсети Instagram и Facebook. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он заявил в своем telegram-канале. По его словам, блокировка видеохостинга ударит, в первую очередь, по российским пользователям. «Очень надеюсь, что <…> не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал Хинштейн. Однако, окончательное решение будет зависеть от Генпрокуратуры и Роскомнадзора, добавил он. Также депутат рекомендовал видеохостингу восстановить заблокированные каналы российских госмедиа и удалить «бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор». Сообщалось, что YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. Роскомнадзор ранее заблокировал соцсети Instagram и Facebook. Также Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме