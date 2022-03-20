20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Пермячку на работе зажало между пачками досок. Она отсудила полмиллиона у компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, погрузка, пиломатериал, дерево, брус, деревянные изделия
Женщину зажало между досками, она получила множественные переломы и травмы Фото:

Жительница Кудымкара (Пермский край) отсудила у предприятия, на котором работала укладчиком пиломатериала, 525 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за утраченное на работе здоровье — женщину зажало погрузчиком между пачками сложенных досок, она получила множественные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Последствиями производственной травмы стало длительное лечение в стационаре, амбулаторная реабилитация и утрата профессиональной трудоспособности. Суд вынес решение о взыскании с предприятия ООО „Березка“ компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства.

Также суд обязал работодателя возместить работнице сумму, потраченную на лечение (10 тысяч рублей) и выплатить долг по зарплате (15 тысяч рублей). Исполнительный документ поступил к приставам. Они предупредили директора предприятия о штрафах и принудительных мерах взыскания, если тот не исполнит требования в положенный срок. В течение 5 дней пострадавшая получила всю сумму.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Губахи отсудила крупную компенсацию за смерть мужа на работе. Электромонтер погиб при замене проводов ЛЭП.

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Жительница Кудымкара (Пермский край) отсудила у предприятия, на котором работала укладчиком пиломатериала, 525 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за утраченное на работе здоровье — женщину зажало погрузчиком между пачками сложенных досок, она получила множественные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Последствиями производственной травмы стало длительное лечение в стационаре, амбулаторная реабилитация и утрата профессиональной трудоспособности. Суд вынес решение о взыскании с предприятия ООО „Березка“ компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Также суд обязал работодателя возместить работнице сумму, потраченную на лечение (10 тысяч рублей) и выплатить долг по зарплате (15 тысяч рублей). Исполнительный документ поступил к приставам. Они предупредили директора предприятия о штрафах и принудительных мерах взыскания, если тот не исполнит требования в положенный срок. В течение 5 дней пострадавшая получила всю сумму. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Губахи отсудила крупную компенсацию за смерть мужа на работе. Электромонтер погиб при замене проводов ЛЭП.
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