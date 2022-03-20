Женщину зажало между досками, она получила множественные переломы и травмы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жительница Кудымкара (Пермский край) отсудила у предприятия, на котором работала укладчиком пиломатериала, 525 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за утраченное на работе здоровье — женщину зажало погрузчиком между пачками сложенных досок, она получила множественные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Последствиями производственной травмы стало длительное лечение в стационаре, амбулаторная реабилитация и утрата профессиональной трудоспособности. Суд вынес решение о взыскании с предприятия ООО „Березка“ компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства.

Также суд обязал работодателя возместить работнице сумму, потраченную на лечение (10 тысяч рублей) и выплатить долг по зарплате (15 тысяч рублей). Исполнительный документ поступил к приставам. Они предупредили директора предприятия о штрафах и принудительных мерах взыскания, если тот не исполнит требования в положенный срок. В течение 5 дней пострадавшая получила всю сумму.

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