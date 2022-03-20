В ХМАО разгорелся скандал с поджогом школьницами могил

21 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Родители уверены, что подростки не поджигали могилу, они обратились в СКР Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске разгорелся скандал с поджогом могил, в которых обвиняются две школьницы. Родители подростков отрицают вину детей, заявляя о подлоге со стороны полицейских. Об этой ситуации URA.RU рассказала мать одной из школьниц. «28 июня мою дочь вместе с подругой на кладбище увидел полицейский возле могилы и попросил их паспортные данные, после чего девочек вызвали на опрос без участия родителей, психологов и представителей службы ПДН. В ходе опроса оперуполномоченный по фамилии Буравцов уговорил их признаться в неумышленном поджоге одной из могил 19 июня, хотя в этот момент моей дочери и ее подруги не было на кладбище и близко и у них есть переписка, из которой ясно, что дети в тот день находились в другом месте», — говорит Прилипко. По словам матери несовершеннолетней, полицейским объяснил подросткам, что за признание им ничего не будет. «Изначально никаких вопросов и не было — это оформили как несчастный случай, нас даже не уведомили о каких-либо правонарушениях со стороны детей. Сейчас родственница похороненной требует с нас 200 тысяч рублей за опаленный памятник и моральный ущерб по гражданскому иску» — говорит мама девочки. Также женщина добавила, что многие протоколы полицейские оформили задним числом. Прилипко рассказала, что она вместе с юристами обратилась в следственный комитет с заявлением о противоправных на ее взгляд действиях сотрудника полиции, также к разрешению конфликта подключилась детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова. «Эта ситуация никак не проходила в публичное пространство, сейчас мы с ней разбираемся, будем изучать и выяснять, как работали органы профилактики, в том числе комиссия по делам несовершеннолетних», — сообщила Низамова. В управлении МВД по ХМАО и управлении следственного комитета не смогли оперативно предоставить URA.RU комментарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске разгорелся скандал с поджогом могил, в которых обвиняются две школьницы. Родители подростков отрицают вину детей, заявляя о подлоге со стороны полицейских. Об этой ситуации URA.RU рассказала мать одной из школьниц. «28 июня мою дочь вместе с подругой на кладбище увидел полицейский возле могилы и попросил их паспортные данные, после чего девочек вызвали на опрос без участия родителей, психологов и представителей службы ПДН. В ходе опроса оперуполномоченный по фамилии Буравцов уговорил их признаться в неумышленном поджоге одной из могил 19 июня, хотя в этот момент моей дочери и ее подруги не было на кладбище и близко и у них есть переписка, из которой ясно, что дети в тот день находились в другом месте», — говорит Прилипко. По словам матери несовершеннолетней, полицейским объяснил подросткам, что за признание им ничего не будет. «Изначально никаких вопросов и не было — это оформили как несчастный случай, нас даже не уведомили о каких-либо правонарушениях со стороны детей. Сейчас родственница похороненной требует с нас 200 тысяч рублей за опаленный памятник и моральный ущерб по гражданскому иску» — говорит мама девочки. Также женщина добавила, что многие протоколы полицейские оформили задним числом. Прилипко рассказала, что она вместе с юристами обратилась в следственный комитет с заявлением о противоправных на ее взгляд действиях сотрудника полиции, также к разрешению конфликта подключилась детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова. «Эта ситуация никак не проходила в публичное пространство, сейчас мы с ней разбираемся, будем изучать и выяснять, как работали органы профилактики, в том числе комиссия по делам несовершеннолетних», — сообщила Низамова. В управлении МВД по ХМАО и управлении следственного комитета не смогли оперативно предоставить URA.RU комментарий.