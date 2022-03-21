21 марта 2022
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18 марта 2022

В мэрии Перми ищут сотрудника, влюбленного в автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Пермский департамент транспорта обновляет команду Фото:

В департаменте транспорта мэрии Перми ищут нового сотрудника, который должен любить общественный транспорт. Такое требование предъявляется к кандидату на должность главного специалиста развития транспортной инфраструктуры.

«Мы хотим видеть кандидата, у которого есть любовь к общественном транспорту, умения использовать MS Office, карты, желание делать общественный транспорт удобнее и доступнее», — сообщает в telegram-канале департамент. Успешному соискателю обещают стабильную зарплату и дружелюбный коллектив.

Среди обязанностей специалиста — выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан. Ранее начальником отдела развития транспортной инфраструктуры назначили Александра Синявского — экс-кандидата в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один», который ранее возглавлял местное подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца».

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В департаменте транспорта мэрии Перми ищут нового сотрудника, который должен любить общественный транспорт. Такое требование предъявляется к кандидату на должность главного специалиста развития транспортной инфраструктуры. «Мы хотим видеть кандидата, у которого есть любовь к общественном транспорту, умения использовать MS Office, карты, желание делать общественный транспорт удобнее и доступнее», — сообщает в telegram-канале департамент. Успешному соискателю обещают стабильную зарплату и дружелюбный коллектив. Среди обязанностей специалиста — выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан. Ранее начальником отдела развития транспортной инфраструктуры назначили Александра Синявского — экс-кандидата в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один», который ранее возглавлял местное подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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