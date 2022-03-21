В мэрии Перми ищут сотрудника, влюбленного в автобусы

Пермский департамент транспорта обновляет команду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В департаменте транспорта мэрии Перми ищут нового сотрудника, который должен любить общественный транспорт. Такое требование предъявляется к кандидату на должность главного специалиста развития транспортной инфраструктуры.

«Мы хотим видеть кандидата, у которого есть любовь к общественном транспорту, умения использовать MS Office, карты, желание делать общественный транспорт удобнее и доступнее», — сообщает в telegram-канале департамент. Успешному соискателю обещают стабильную зарплату и дружелюбный коллектив.

Среди обязанностей специалиста — выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан. Ранее начальником отдела развития транспортной инфраструктуры назначили Александра Синявского — экс-кандидата в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один», который ранее возглавлял местное подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца».