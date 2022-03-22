22 марта 2022

Procter & Gamble и Coca-Cola заподозрили в завышении цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, coca-cola, напиток, газированая вода, кока кола
Стоимость напитков компании Coca-Cola увеличится на 15% Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое.

«Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo.

По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%.

Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.

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Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое. «Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%. Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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