Procter & Gamble и Coca-Cola заподозрили в завышении цен

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое.
«Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo.
По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%.
Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования.
Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое. «Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%. Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.