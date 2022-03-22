Procter & Gamble и Coca-Cola заподозрили в завышении цен

23 марта 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Стоимость напитков компании Coca-Cola увеличится на 15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое. «Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%. Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Соответствующее обращение в госорганы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По мнению общественника, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое. «Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции», — цитируют текст обращения Павлова «Известия». Речь идет, в первую очередь, о продукции корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. По данным общественника, P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%. О подорожании своей продукции для россиян также заявила Coca-Cola — стоимость газированных напитков в России увеличится на 15%. У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%. Правомерность таких решений проверит ФАС. В ведомстве изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут незамедлительно приняты меры реагирования. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.