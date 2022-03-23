Bloomberg: Украина получит секретные данные о российской армии

Украина сможет получить засекреченную информацию, в том числе снимки со спутников, благодаря соглашению между Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источник.
Украина и Евросоюз одобрили соглашение, чтобы предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, на которых можно увидеть перемещения российских военных. Соглашение заключается на год, но может быть продлено, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Послов Евросоюза проинформировали о соглашении на встрече во вторник.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что спутниковый центр Евросоюза в Мадриде поможет Украине в космической разведке, пишет RT. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что такие меры стали вынужденными. По его словам, это должно помочь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшимся издевательствам со стороны Украины. Также причинами спецоперации стало несоблюдение Киевом Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и риск начала разработки там ядерного оружия.
Украина сможет получить засекреченную информацию, в том числе снимки со спутников, благодаря соглашению между Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источник. Украина и Евросоюз одобрили соглашение, чтобы предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, на которых можно увидеть перемещения российских военных. Соглашение заключается на год, но может быть продлено, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Послов Евросоюза проинформировали о соглашении на встрече во вторник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что спутниковый центр Евросоюза в Мадриде поможет Украине в космической разведке, пишет RT. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что такие меры стали вынужденными. По его словам, это должно помочь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшимся издевательствам со стороны Украины. Также причинами спецоперации стало несоблюдение Киевом Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и риск начала разработки там ядерного оружия.