Bloomberg: Украина получит секретные данные о российской армии

23 марта 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Евросоюз и Украина заключают соглашение о доступе к информации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет получить засекреченную информацию, в том числе снимки со спутников, благодаря соглашению между Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источник. Украина и Евросоюз одобрили соглашение, чтобы предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, на которых можно увидеть перемещения российских военных. Соглашение заключается на год, но может быть продлено, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Послов Евросоюза проинформировали о соглашении на встрече во вторник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что спутниковый центр Евросоюза в Мадриде поможет Украине в космической разведке, пишет RT. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что такие меры стали вынужденными. По его словам, это должно помочь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшимся издевательствам со стороны Украины. Также причинами спецоперации стало несоблюдение Киевом Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и риск начала разработки там ядерного оружия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина сможет получить засекреченную информацию, в том числе снимки со спутников, благодаря соглашению между Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источник. Украина и Евросоюз одобрили соглашение, чтобы предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, на которых можно увидеть перемещения российских военных. Соглашение заключается на год, но может быть продлено, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Послов Евросоюза проинформировали о соглашении на встрече во вторник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что спутниковый центр Евросоюза в Мадриде поможет Украине в космической разведке, пишет RT. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что такие меры стали вынужденными. По его словам, это должно помочь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшимся издевательствам со стороны Украины. Также причинами спецоперации стало несоблюдение Киевом Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и риск начала разработки там ядерного оружия.