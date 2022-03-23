23 марта 2022

В Киеве погибла журналистка российского СМИ-иноагента The Insider

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, последствия, украина, мариуполь, разрушения, окраина, обстрел, кварталы
Погибшая журналистка занималась съемкой разрушенных зданий в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская журналистка Оксана Баулина погибла во время обстрела в Киеве. Об этом сообщает редакция издания The Insider (признано в РФ иноагентом), на которое работала девушка.

«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», — передает сообщение редакции РИА «Новости». Отмечается, что сотрудница СМИ снимала разрушенные здания после обстрела Подольского района украинской столицы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

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Российская журналистка Оксана Баулина погибла во время обстрела в Киеве. Об этом сообщает редакция издания The Insider (признано в РФ иноагентом), на которое работала девушка. «Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», — передает сообщение редакции РИА «Новости». Отмечается, что сотрудница СМИ снимала разрушенные здания после обстрела Подольского района украинской столицы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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