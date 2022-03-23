23 марта 2022
22 марта 2022

Сапожник из Сургута изнасиловал девушку-инвалида. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время 64-летнему мужчине изберут меру пресечения Фото:

В Сургуте (ХМАО) поймали 64-летнего работника обувного сервиса, надругавшегося над несовершеннолетней с умственной отсталостью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В Сургуте задержан за изнасилование 17-летней девушки с ОВЗ 64-летний работник обувной мастерской. Сегодня состоится суд, на котором ему изберут меру пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — говорит информатор.

По словам инсайдера, девушка и престарелый мужчина находились в приятельских отношениях и пострадавшая неоднократно наведывалась в мастерскую. В очередной раз подозреваемый встретил ее пьяным, закрыл дверь и надругался над жертвой. В управлении Следственного комитета РФ по ХМАО подтвердили информацию о задержании предполагаемого насильника. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанник спецшколы ХМАО заявил об изнасиловании. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО.

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В Сургуте (ХМАО) поймали 64-летнего работника обувного сервиса, надругавшегося над несовершеннолетней с умственной отсталостью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В Сургуте задержан за изнасилование 17-летней девушки с ОВЗ 64-летний работник обувной мастерской. Сегодня состоится суд, на котором ему изберут меру пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — говорит информатор. По словам инсайдера, девушка и престарелый мужчина находились в приятельских отношениях и пострадавшая неоднократно наведывалась в мастерскую. В очередной раз подозреваемый встретил ее пьяным, закрыл дверь и надругался над жертвой. В управлении Следственного комитета РФ по ХМАО подтвердили информацию о задержании предполагаемого насильника. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сказал пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что воспитанник спецшколы ХМАО заявил об изнасиловании. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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