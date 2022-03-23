В ближайшее время 64-летнему мужчине изберут меру пресечения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) поймали 64-летнего работника обувного сервиса, надругавшегося над несовершеннолетней с умственной отсталостью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В Сургуте задержан за изнасилование 17-летней девушки с ОВЗ 64-летний работник обувной мастерской. Сегодня состоится суд, на котором ему изберут меру пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — говорит информатор.

По словам инсайдера, девушка и престарелый мужчина находились в приятельских отношениях и пострадавшая неоднократно наведывалась в мастерскую. В очередной раз подозреваемый встретил ее пьяным, закрыл дверь и надругался над жертвой. В управлении Следственного комитета РФ по ХМАО подтвердили информацию о задержании предполагаемого насильника. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанник спецшколы ХМАО заявил об изнасиловании. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО.