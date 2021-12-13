В ХМАО в школе для трудных подростков вскрылся новый скандал

В закрытой спецшколе регулярно возникают ЧП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутской специальной учебно-воспитательной школе №2, где обучаются трудные подростки, вскрылся факт сексуального насилия над одним из воспитанников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Один из воспитанников проиграл в карты другому. В качестве наказания он должен был „расплатиться“ сексом. Но вместо себя он заставил это сделать другого ученика школы, который был помоложе и послабей. Об этом узнали родители пострадавшего ребенка и устроили скандал», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, все фигуранты известны», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного управления ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В приемной специальной учебно-воспитательной школы №2 не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что из сургутской спецшколы неоднократно сбегали воспитанники. После проверки прокуратуры было найдено много нарушений в работе учреждения.