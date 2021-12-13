13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В ХМАО в школе для трудных подростков вскрылся новый скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецшкола. Сургут
В закрытой спецшколе регулярно возникают ЧП Фото:

В Сургутской специальной учебно-воспитательной школе №2, где обучаются трудные подростки, вскрылся факт сексуального насилия над одним из воспитанников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Один из воспитанников проиграл в карты другому. В качестве наказания он должен был „расплатиться“ сексом. Но вместо себя он заставил это сделать другого ученика школы, который был помоложе и послабей. Об этом узнали родители пострадавшего ребенка и устроили скандал», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, все фигуранты известны», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного управления ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В приемной специальной учебно-воспитательной школы №2 не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что из сургутской спецшколы неоднократно сбегали воспитанники. После проверки прокуратуры было найдено много нарушений в работе учреждения.

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В Сургутской специальной учебно-воспитательной школе №2, где обучаются трудные подростки, вскрылся факт сексуального насилия над одним из воспитанников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Один из воспитанников проиграл в карты другому. В качестве наказания он должен был „расплатиться“ сексом. Но вместо себя он заставил это сделать другого ученика школы, который был помоложе и послабей. Об этом узнали родители пострадавшего ребенка и устроили скандал», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что в этой истории разбирается следственное управление СКР по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, все фигуранты известны», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного управления ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В приемной специальной учебно-воспитательной школы №2 не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что из сургутской спецшколы неоднократно сбегали воспитанники. После проверки прокуратуры было найдено много нарушений в работе учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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