Челябинский VIP-чиновник стал фигурантом уголовного дела

О проблемах Евгения Кучина стало известно 24 марта (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник отдела министерства строительства Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«В 2016—2021 года из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по надзору и контролю за строительством жилых домов начальником отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального министерства строительства и его подчиненными, не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков. Нарушены права более 300 дольщиков, которым застройщики не предоставили оплаченное жилье», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование началось после личного обращения обманутых челябинцев к главе СУ СКР.

Указанный отдел минстроя возглавляет Евгений Кучин. Следственные действия в его отношении прошли 24 марта, ранее было возбуждено, а уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями в отношении застройщиков ЖК «Яркая жизнь». Общий ущерб от остановленной стройки четырех домов составил около 500 млн рублей. В итоге дело одного из бизнесменов, Григория Чурбакова, дошло до суда. Его партнера Антона Дудина, уехавшего в США, объявили в международный розыск.

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