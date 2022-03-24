24 марта 2022

Челябинский VIP-чиновник стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, перчатки медицинские, масочный режим, документы уголовного дела
О проблемах Евгения Кучина стало известно 24 марта (фото из архива) Фото:

Начальник отдела министерства строительства Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«В 2016—2021 года из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по надзору и контролю за строительством жилых домов начальником отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального министерства строительства и его подчиненными, не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков. Нарушены права более 300 дольщиков, которым застройщики не предоставили оплаченное жилье», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование началось после личного обращения обманутых челябинцев к главе СУ СКР.

Указанный отдел минстроя возглавляет Евгений Кучин. Следственные действия в его отношении прошли 24 марта, ранее было возбуждено, а уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями в отношении застройщиков ЖК «Яркая жизнь». Общий ущерб от остановленной стройки четырех домов составил около 500 млн рублей. В итоге дело одного из бизнесменов, Григория Чурбакова, дошло до суда. Его партнера Антона Дудина, уехавшего в США, объявили в международный розыск.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник отдела министерства строительства Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. «В 2016—2021 года из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по надзору и контролю за строительством жилых домов начальником отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального министерства строительства и его подчиненными, не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков. Нарушены права более 300 дольщиков, которым застройщики не предоставили оплаченное жилье», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбудили по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование началось после личного обращения обманутых челябинцев к главе СУ СКР. Указанный отдел минстроя возглавляет Евгений Кучин. Следственные действия в его отношении прошли 24 марта, ранее было возбуждено, а уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями в отношении застройщиков ЖК «Яркая жизнь». Общий ущерб от остановленной стройки четырех домов составил около 500 млн рублей. В итоге дело одного из бизнесменов, Григория Чурбакова, дошло до суда. Его партнера Антона Дудина, уехавшего в США, объявили в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...