23 марта 2022
22 марта 2022

В Челябинске силовики пришли к VIP-сотруднику минстроя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
По данным инсайдера, к высокопоставленному чиновнику пришли сотрудники СКР и полиции Фото:

В Челябинске сотрудники СКР проводят следственные действия в отношении начальника отдела по контролю и надзора за долевым строительством министерства строительства и инфраструктуры области Евгения Кучина. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Чиновник не задержан, но в отношении него рано утром 24 марта проводились оперативно-следственные мероприятия с участием следователя СК и оперативников УЭБиПК полицейского главка. В частности, дома у Кучина прошел обыск», — пояснил URA.RU инсайдер.

В пресс-службе минстроя заявили, что Кучин находится на работе, а о следственных действиях информации не имеют. В пресс-службе следственного управления СКР по области заявили, что не располагают информацией.

«Кучин постоянно ходил на допросы по странному делу, что якобы из-за халатности ведомства в регионе появились недострои. Это бред, но СК надо отчитываться перед Москвой. Кучина хотят сделать крайним: мол, он как-то не так контролировал застройщиков жилого комплекса „Яркая жизнь“», — заявил URA.RU инсайдер в минстрое.

Дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, возбуждено и расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР в октябре 2021 года после приема дольщиков главой управления Петром Решетниковым. По версии силовиков, в период с 2016 по 2020 год Кучин как начальник отдела ненадлежащим образом осуществлял контроль за соблюдением ООО «СервисПроект» порядка привлечения средств дольщиков путем внеплановой проверки. В результате дом №7 в микрорайоне 51А Краснопольской площадки не был построен в срок, а из-за халатности дольщикам был причинен ущерб на 145 млн рублей.

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В Челябинске сотрудники СКР проводят следственные действия в отношении начальника отдела по контролю и надзора за долевым строительством министерства строительства и инфраструктуры области Евгения Кучина. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Чиновник не задержан, но в отношении него рано утром 24 марта проводились оперативно-следственные мероприятия с участием следователя СК и оперативников УЭБиПК полицейского главка. В частности, дома у Кучина прошел обыск», — пояснил URA.RU инсайдер. В пресс-службе минстроя заявили, что Кучин находится на работе, а о следственных действиях информации не имеют. В пресс-службе следственного управления СКР по области заявили, что не располагают информацией. «Кучин постоянно ходил на допросы по странному делу, что якобы из-за халатности ведомства в регионе появились недострои. Это бред, но СК надо отчитываться перед Москвой. Кучина хотят сделать крайним: мол, он как-то не так контролировал застройщиков жилого комплекса „Яркая жизнь“», — заявил URA.RU инсайдер в минстрое. Дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, возбуждено и расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР в октябре 2021 года после приема дольщиков главой управления Петром Решетниковым. По версии силовиков, в период с 2016 по 2020 год Кучин как начальник отдела ненадлежащим образом осуществлял контроль за соблюдением ООО «СервисПроект» порядка привлечения средств дольщиков путем внеплановой проверки. В результате дом №7 в микрорайоне 51А Краснопольской площадки не был построен в срок, а из-за халатности дольщикам был причинен ущерб на 145 млн рублей.
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