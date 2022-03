NYP: Зеленский готовит речь для церемонии «Оскар»

Владимир Зеленский намерен обратиться к кинокритикам и актерам 28 марта Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский готовится выступить с речью на церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на свои источники. «Зеленский ведет переговоры с Академией кинематографических искусств и наук о появлении во время воскресной трансляции церемонии вручения премии Оскар. Неясно, появится ли он вживую или в записанном на видео сообщении», — пишет The New York Post. В целом, выступление Зеленского на церемонии «Оскар» остается под вопросом. Как указывают источники The New York Post, кинопремия должна оставаться аполитичной. Телеканал ABC, который транслирует шоу, по предварительным данным, поддерживает идею появления президента Украины. Но официальных комментариев по этому поводу нет. Церемония вручения премии «Оскар-2022» состоится в ночь на понедельник, 28 марта. Трансляция церемонии начнется в 03:00 по московскому времени. Среди номинантов фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», комедия Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева, экранизация рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины», политическая сатира от Адама Маккея «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, российский мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова.

