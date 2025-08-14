Россиянам назвали признаки опасного арбуза

Среди признаков опасного для здоровья арбуза, в котором содержится большое количество нитратов, относится неправильная форма и чрезмерно блестящая кожура. Об этом сообщила врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Диана Глистенкова.
«Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты. Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей — это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов», — заявила врач. Ее слова передает Lenta.Ru.
Глистенкова также подчеркнула, что качественный арбуз отличается ярко выраженным контрастным рисунком и наличием светлого пятна на боку — так называемого «земляного пятна». Мякоть зрелого плода обычно яркая, крупнозернистая и обладает характерным блеском. Врач предостерегла от покупки арбузов с механическими повреждениями кожуры или разрезанных плодов — такие представители семейства тыквенных подвержены заражению патогенными микроорганизмами.
Кроме того, перед употреблением арбуз рекомендуется тщательно промывать в теплой воде с использованием хозяйственного мыла. Это поможет снизить риски развития кишечных инфекций.
Медики ранее отмечали, что избыточное употребление дыни и арбуза способно привести к развитию диспепсических нарушений у лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек. Это связано с высоким содержанием в плодах клетчатки, органических кислот и жидкости. Взрослым рекомендуется ограничивать суточное потребление дыни до 300 граммов, а детям — до 100 граммов.
