Минобороны: военный РФ в одиночку уничтожил 29 нацистов

27 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В минобороны продолжают рассказывать о подвигах российских солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ефрейтор Виталий Хисматуллин отличился отвагой и смекалкой, сумев сберечь целое подразделение российских десантников. В ходе столкновения с боевой машиной ВСУ солдат произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета, тем самым лишив противника 29 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ходе боестолкновения военнослужащие подверглись плотному огню замаскированной боевой машины бандформирований. Герой [Хисматуллин] же успел скрытно подобраться к цели и произвести точный выстрел из ручного противотанкового гранатомета, в результате чего ликвидировал угрозу», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Сообщается, что в результате действий Хисматуллина противник отступил, потеряв 29 боевиков. В ведомстве отметили и командира инженерно-штурмовой роты Ивана Бухарова, чьи подчиненные попали в засаду националистов при разминировании местности. Военные РФ вступили в бой, понимая, что противник превосходит их по численности. На протяжении часа группа капитана отражала нападение, в результате чего враг оказался повержен. Рота Бухарова не понесла ни одной потери. В числе героев оказался и начальник аппаратной взвода связи Владимир Шапхаев. Колонна российских подразделений, в составе которой находился старший лейтенант с подчиненными, попала под обстрел на мосту. Служащие ВС РФ фактически оказались зажатыми. Несмотря на постоянный плотный огонь со стороны националистов, группа Шапхаева оперативно передала координаты нахождения агрессора руководству и отразила атаку. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. На протяжении всей операции российские военные проявляют отвагу и героизм. В частности, рискуя собственной жизнью, сержант Валентин Кузаков со взрывчаткой выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов — в итоге он подорвал пулеметный расчет противника и склад боеприпасов. Благодаря его действиям, штурмовая группа освободила населенный пункт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ефрейтор Виталий Хисматуллин отличился отвагой и смекалкой, сумев сберечь целое подразделение российских десантников. В ходе столкновения с боевой машиной ВСУ солдат произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета, тем самым лишив противника 29 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ходе боестолкновения военнослужащие подверглись плотному огню замаскированной боевой машины бандформирований. Герой [Хисматуллин] же успел скрытно подобраться к цели и произвести точный выстрел из ручного противотанкового гранатомета, в результате чего ликвидировал угрозу», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Сообщается, что в результате действий Хисматуллина противник отступил, потеряв 29 боевиков. В ведомстве отметили и командира инженерно-штурмовой роты Ивана Бухарова, чьи подчиненные попали в засаду националистов при разминировании местности. Военные РФ вступили в бой, понимая, что противник превосходит их по численности. На протяжении часа группа капитана отражала нападение, в результате чего враг оказался повержен. Рота Бухарова не понесла ни одной потери. В числе героев оказался и начальник аппаратной взвода связи Владимир Шапхаев. Колонна российских подразделений, в составе которой находился старший лейтенант с подчиненными, попала под обстрел на мосту. Служащие ВС РФ фактически оказались зажатыми. Несмотря на постоянный плотный огонь со стороны националистов, группа Шапхаева оперативно передала координаты нахождения агрессора руководству и отразила атаку. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. На протяжении всей операции российские военные проявляют отвагу и героизм. В частности, рискуя собственной жизнью, сержант Валентин Кузаков со взрывчаткой выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов — в итоге он подорвал пулеметный расчет противника и склад боеприпасов. Благодаря его действиям, штурмовая группа освободила населенный пункт.