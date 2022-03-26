В ХМАО придет потепление и штормовой ветер

В ХМАО придет ветер с порывами до 27 м/с. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО ожидается потепление до +4 градусов днем, а также сильный ветер с порывами до 27 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Ночью преимущественно без осадков, по северо-западу снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -9,-14 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер южный, местами порывы 15-18 м/с. Температура -3,+2 градуса», — сказано в сообщении Гидрометцентра. В регионе 29 и 30 марта днем ожидается мокрый снег. Температура днем составит от -1 до +4 градусов.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске средняя дневная температура в течение недели составит от +1 до -2 градусов, во вторник и среду ожидается снег с дождем, в четверг — небольшой снег. Синоптики предупреждают о сильном ветре в четверг, ожидаются порывы ветра до 26 м/с.

В Сургуте в четверг синоптики также предупреждают о сильном ветре с порывами до 27 м/с. В среду будет небольшой снег с дождем, четверг и пятницу небольшой снег. Температура днем в среднем составит от 0 до 2 градусов ниже нуля. Погода будет преимущественно пасмурная.

В Нижневартовске в среду и четверг будет снег с дождем. Дневная температура в среднем составит от -2 до +1 градуса. Погода в течение недели будет преимущественно пасмурная. Ветер в четверг составит 21 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного ветра временно закрыли все автозимники. Тогда из-за сильной метели дорожники закрыли проезд по автозимникам в Нижневартовском районе.