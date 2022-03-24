Отдаленные поселения ХМАО остались без дорог

В Нижневартовском районе закрыли все зимние автодороги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовском районе (ХМАО) из-за сильного ветра временно закрыли все автозимники. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на всех зимних автомобильных дорогах в Нижневартовском районе с 14:00 закрывается движение всех транспортных средств», — сказано в сообщении управления. Движение будет возобновлено после стабилизации погодных условий и восстановительных работ на автозимниках.

Вместе с этим в Белоярском районе также закрыт один автозимник «Белоярский — Полноват». Там запрет на передвижение уже введен.

Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупреждает жителей о сильной метели. По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 20 м/с.