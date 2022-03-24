24 марта 2022
23 марта 2022

Отдаленные поселения ХМАО остались без дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
В Нижневартовском районе закрыли все зимние автодороги Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) из-за сильного ветра временно закрыли все автозимники. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на всех зимних автомобильных дорогах в Нижневартовском районе с 14:00 закрывается движение всех транспортных средств», — сказано в сообщении управления. Движение будет возобновлено после стабилизации погодных условий и восстановительных работ на автозимниках.

Вместе с этим в Белоярском районе также закрыт один автозимник «Белоярский — Полноват». Там запрет на передвижение уже введен.

Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупреждает жителей о сильной метели. По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовском районе (ХМАО) из-за сильного ветра временно закрыли все автозимники. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на всех зимних автомобильных дорогах в Нижневартовском районе с 14:00 закрывается движение всех транспортных средств», — сказано в сообщении управления. Движение будет возобновлено после стабилизации погодных условий и восстановительных работ на автозимниках. Вместе с этим в Белоярском районе также закрыт один автозимник «Белоярский — Полноват». Там запрет на передвижение уже введен. Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупреждает жителей о сильной метели. По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 20 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...