В мэрию Урая назначили чиновника из Астрахани

В Урае на должность заместителя главы города назначили чиновника из Астрахани Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Урае на должность заместителя главы города назначен чиновник приезжий из Астрахани — Олег Хотинецкий. Об этом URA.RU рассказали в администрации Урая.

«Подписал распоряжение о назначении на должность заместителя главы города Олега Хотинецкого. Он будет курировать направления внутренней политики, гражданской защиты населения, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай. Он более 16 лет работал в органах муниципальной власти и субъекта РФ», — сказали в мэрии. Источник агентства, близкий к администрации города, рассказал, что Хотинецкий является политтехнологом и ранее занимался организацией выборов.

Ранее направление внутренней политики курировал первый заместитель главы Урая Виктор Гамузов. В мэрии добавили, что накануне на должность первого заместителя главы Урая произошло назначение Андрея Ашихмина, который ранее курировал направление ЖКХ.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре прошлого года бывший первый заместитель главы Урая Виктор Гамузов написал заявление об отставке. По информации источника агентства его увольнение связано с плохой организации осенних выборов. Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. После этого чиновник стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

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