По сообщению источника рекомендация уволить чиновника поступила от окружных властей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Первого вице-мера Урая Виктора Гамузова уволили из-за плохой организации выборов, рекомендация расторгнуть трудовые отношения поступила от властей региона мэру города Тимуру Закирзянову. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве ХМАО.

«Отставка первого замглавы Урая Виктора Гамузова связана с неудовлетворительным уровнем организации выборов. После завершения работы над ошибками руководителю города Тимуру Закирзянову была дана рекомендация расторгнуть отношения с подчиненным», — рассказал источник.

По словам источника, стабильная политическая обстановка и контроль за внутриэлитными процессами являются показателями качества работы главы и его замов. По мнению окружных властей, уточняет источник, Гамузов, якобы, не справился с вверенными ему задачами. Источник сообщает, что власти ХМАО и дальше будут наблюдать за деятельностью ответственных на местах. Мэр Урая Тимур Закирзянов не подтвердил информацию об увольнении подчиненного из-за ошибок в ходе организации избирательной компании, он сообщил, что причины ухода Гамузова ему неизвестны. «Причины ухода он мне не обозначил. Но вообще я знаю, что речь идет о смене места жительства», — рассказал Закирзянов.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-мэр Урая написал заявление об отставке. Его последним рабочим днем в должности зама главы Тимура Закирзянова станет 30 ноября.