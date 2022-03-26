В Тюмени начались поставки на фабрику, закрытую из-за гриппа птиц

К концу года на предприятии будет более 600 тысяч кур Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Боровской птицефабрике (Тюменский район) начались мероприятия по восстановлению работы предприятия. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. В октябре на фабрике была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, из-за которой пришлось уничтожить все поголовье кур.

«Мероприятия по восстановлению Боровской птицефабрики начались. До декабря 2022 года планируют завести 2 млн инкубационных яиц. Также появятся 600 000 цыплят суточных гибридных кур и 28 000 цыплят племенного поголовья», — рассказали в инфоцентре о планах предприятия.

По словам властей, на сегодняшний день осуществили на фабрику уже пришло три партии инкубационного яйца и три партии цыплят. В инфоцентре подчеркнули, что для обеспечения предприятия племенным материалом были выбраны российские поставщики.

Ранее агентство сообщало, что после вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике уничтожили более 4 млн кур. Из-за этого жители Тюмени массово жаловались на едкий запах, окутавший город.