28 марта 2022

В Перми владельцы популярного азиатского бистро откроют бургерную

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения на Малышева/Луначарского. Екатеринбург, бургер, фастфуд
Новая бургерная будет располагаться в центре города Фото:

В центре Перми появится новое кафе-бургерная. Его откроют основатели популярного в Перми азиатского бистро Poke Ramen, которое прославилось своими большими порциями, необычным продвижением в соцсетях и вечеринками во дворе заведения. Бургерная должна открыться во второй половине апреля. Об этом URA.RU сообщила сооснователь проекта Екатерина Ершова.

«Очень надеемся, что мы откроемся 15—20 апреля. С 1 апреля новое помещение переходит в наши руки, мы начнем приводить его в должный вид», — рассказала URA.RU совладелица азиатского бистро Poke Ramen Екатерина Ершова.

Речь о помещении по адресу ?Газеты Звезда, 21а. Сейчас там располагается бар «Подкова». Последний его рабочий день — 30 марта. Сейчас владельцы будущей бургерной разрабатывают меню, заказывают форму сотрудникам и продумывают стратегию продвижения.

Ранее URA.RU публиковало мнения представителей пермского бизнеса о работе в новых условиях — на фоне введения экономических санкций западных стран. Тогда Екатерина Ершова рассказала, что они стараются сдерживать цены на меню в бистро.

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В центре Перми появится новое кафе-бургерная. Его откроют основатели популярного в Перми азиатского бистро Poke Ramen, которое прославилось своими большими порциями, необычным продвижением в соцсетях и вечеринками во дворе заведения. Бургерная должна открыться во второй половине апреля. Об этом URA.RU сообщила сооснователь проекта Екатерина Ершова. «Очень надеемся, что мы откроемся 15—20 апреля. С 1 апреля новое помещение переходит в наши руки, мы начнем приводить его в должный вид», — рассказала URA.RU совладелица азиатского бистро Poke Ramen Екатерина Ершова. Речь о помещении по адресу ?Газеты Звезда, 21а. Сейчас там располагается бар «Подкова». Последний его рабочий день — 30 марта. Сейчас владельцы будущей бургерной разрабатывают меню, заказывают форму сотрудникам и продумывают стратегию продвижения. Ранее URA.RU публиковало мнения представителей пермского бизнеса о работе в новых условиях — на фоне введения экономических санкций западных стран. Тогда Екатерина Ершова рассказала, что они стараются сдерживать цены на меню в бистро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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