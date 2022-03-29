В Челябинской области мужчина выбросил подругу с балкона

Подозреваемый в убийстве подруги задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске женщина погибла при падении с балкона шестого этажа многоквартирного дома. Как сообщает источник URA.RU, изначально считалось, что причиной гибели является суицид, однако следователи выяснили, что, на самом деле, произошло убийство. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«26 марта в вечернее время в квартире одного из домов Южноуральска в ходе совместного распития спиртного местный житель вытолкнул свою знакомую с балкона. При падении женщина получила смертельные травмы. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, погибшая и подозреваемый были сожителями. Они находились в гостях у друзей. Женщине в какой-то момент стало плохо и она вышла на балкон подышать воздухом. За ней вышел ее парень. Там они поругались, и он в пылу ссоры столкнул ее с балкона, а позже пытался сообщить, что женщина покончила с собой.

Погибшей было 34 года. Подозреваемый ранее неоднократно судим.