Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не занимаются и не будут заниматься ручной регулировкой цен. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься», — сказала она. Абрамченко уточнила, что нужно создавать условия, которые позволили бы рыночным механизмам самостоятельно формировать соответствующие цены на продукты.
Абрамченко отметила, что сейчас власти работают по двум направлениям. Во-первых, над мониторингом «самочувствия» производителей и помощью им. Во-вторых, над уменьшением числа посредников между торговыми сетями и производителями.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не занимаются и не будут заниматься ручной регулировкой цен. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24». «Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься», — сказала она. Абрамченко уточнила, что нужно создавать условия, которые позволили бы рыночным механизмам самостоятельно формировать соответствующие цены на продукты. Абрамченко отметила, что сейчас власти работают по двум направлениям. Во-первых, над мониторингом «самочувствия» производителей и помощью им. Во-вторых, над уменьшением числа посредников между торговыми сетями и производителями.