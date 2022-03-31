Виктория Абрамченко высказалась о регулировании цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не занимаются и не будут заниматься ручной регулировкой цен. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься», — сказала она. Абрамченко уточнила, что нужно создавать условия, которые позволили бы рыночным механизмам самостоятельно формировать соответствующие цены на продукты.

Абрамченко отметила, что сейчас власти работают по двум направлениям. Во-первых, над мониторингом «самочувствия» производителей и помощью им. Во-вторых, над уменьшением числа посредников между торговыми сетями и производителями.