Вице-премьер Абрамченко: власти не будут регулировать цены. Видео

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
Виктория Абрамченко высказалась о регулировании цен Фото:

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не занимаются и не будут заниматься ручной регулировкой цен. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься», — сказала она. Абрамченко уточнила, что нужно создавать условия, которые позволили бы рыночным механизмам самостоятельно формировать соответствующие цены на продукты.

Абрамченко отметила, что сейчас власти работают по двум направлениям. Во-первых, над мониторингом «самочувствия» производителей и помощью им. Во-вторых, над уменьшением числа посредников между торговыми сетями и производителями.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не занимаются и не будут заниматься ручной регулировкой цен. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24». «Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься», — сказала она. Абрамченко уточнила, что нужно создавать условия, которые позволили бы рыночным механизмам самостоятельно формировать соответствующие цены на продукты. Абрамченко отметила, что сейчас власти работают по двум направлениям. Во-первых, над мониторингом «самочувствия» производителей и помощью им. Во-вторых, над уменьшением числа посредников между торговыми сетями и производителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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