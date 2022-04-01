В МИД России пригрозили Евросоюзу ответить на враждебные действия

01 апреля 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза, заявил Николай Кобринец Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ответит на враждебные действия Европейского союза. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец. «Действия Евросоюза без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах», — заявил Николай Кобринец РИА «Новости». Представитель МИД подчеркнул, что безответственные санкции против России, вводимые Брюсселем, негативно влияют на повседневную жизнь обычных европейцев. «Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», — резюмировал дипломат. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия ответит на враждебные действия Европейского союза. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец. «Действия Евросоюза без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах», — заявил Николай Кобринец РИА «Новости». Представитель МИД подчеркнул, что безответственные санкции против России, вводимые Брюсселем, негативно влияют на повседневную жизнь обычных европейцев. «Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», — резюмировал дипломат. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.