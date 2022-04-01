Представитель Эрдогана: сжигать все мосты с Россией недопустимо

02 апреля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Ибрагим Калын считает, что ограничения против Москвы со стороны Анкары не имеют никакого смысла Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Не стоит разрывать все контакты с Россией. Так считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — сказал Калын в интервью TRT Haber. По его словам, санкции Турции против РФ стали бы ударом для экономики Турции. Ибрагим Калын считает, что это бы ударило по Турции больше, чем по России. Представитель Турции отметил, что власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Представитель президента Турции считает, что западные страны должны обговорить с Россией, как будут отменяться уже принятые санкции против страны. Он добавил, что говорить о дате встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины еще рано, тем не менее, возможность этой встречи находится в повестке дня. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Не стоит разрывать все контакты с Россией. Так считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — сказал Калын в интервью TRT Haber. По его словам, санкции Турции против РФ стали бы ударом для экономики Турции. Ибрагим Калын считает, что это бы ударило по Турции больше, чем по России. Представитель Турции отметил, что власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Представитель президента Турции считает, что западные страны должны обговорить с Россией, как будут отменяться уже принятые санкции против страны. Он добавил, что говорить о дате встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины еще рано, тем не менее, возможность этой встречи находится в повестке дня. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.