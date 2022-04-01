В Перми по цене коттеджа продают завод бытовой химии

Стоимость завода его владельцы оценили в 39 млн. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми на продажу выставлен завод, по производству бытовой химии «Биохим». Объявление размещено на сайте Avito.

«На продажу выставлено предприятие „Биохим“ по изготовлению бытовой химии, моющих средств Sanros и одноразовых салфеток. Объект продается в формате готового бизнеса, его стоимость — 39 млн. рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На предприятии изданию подтвердили подлинность объявления о продаже, однако причину продажи не уточнили.

Согласно информации, размещенной в объявлении, «Биохим» (ранее — «Росса-пром») расположен на улице Щигровской, 18а в Кировском районе города и занимает площадь 6 000 кв. метров. Завод является правопреемником «ВНИИхимпроекта». Он занимался производством моющих средств под брендом Sanros («Пемоксоль», «Санита», «Пемолюкс» и проч.).

Примечательно, что за практически аналогичную стоимость в Перми можно приобрести коттедж. Так, в Свердловском районе (ул. Кемеровская, 16) за 25 млн. рублей предлагается к продаже коттедж площадью 253 м². В этом же районе такой же по площади коттедж, расположенный по улице Братской, продается за 40 млн. рублей.