01 апреля 2022

В Перми по цене коттеджа продают завод бытовой химии

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, богдановический городской молочный завод
Стоимость завода его владельцы оценили в 39 млн. рублей Фото:

В Перми на продажу выставлен завод, по производству бытовой химии «Биохим». Объявление размещено на сайте Avito.

«На продажу выставлено предприятие „Биохим“ по изготовлению бытовой химии, моющих средств Sanros и одноразовых салфеток. Объект продается в формате готового бизнеса, его стоимость — 39 млн. рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На предприятии изданию подтвердили подлинность объявления о продаже, однако причину продажи не уточнили.

Согласно информации, размещенной в объявлении, «Биохим» (ранее — «Росса-пром») расположен на улице Щигровской, 18а в Кировском районе города и занимает площадь 6 000 кв. метров. Завод является правопреемником «ВНИИхимпроекта». Он занимался производством моющих средств под брендом Sanros («Пемоксоль», «Санита», «Пемолюкс» и проч.).

Примечательно, что за практически аналогичную стоимость в Перми можно приобрести коттедж. Так, в Свердловском районе (ул. Кемеровская, 16) за 25 млн. рублей предлагается к продаже коттедж площадью 253 м². В этом же районе такой же по площади коттедж, расположенный по улице Братской, продается за 40 млн. рублей.

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В Перми на продажу выставлен завод, по производству бытовой химии «Биохим». Объявление размещено на сайте Avito. «На продажу выставлено предприятие „Биохим“ по изготовлению бытовой химии, моющих средств Sanros и одноразовых салфеток. Объект продается в формате готового бизнеса, его стоимость — 39 млн. рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На предприятии изданию подтвердили подлинность объявления о продаже, однако причину продажи не уточнили. Согласно информации, размещенной в объявлении, «Биохим» (ранее — «Росса-пром») расположен на улице Щигровской, 18а в Кировском районе города и занимает площадь 6 000 кв. метров. Завод является правопреемником «ВНИИхимпроекта». Он занимался производством моющих средств под брендом Sanros («Пемоксоль», «Санита», «Пемолюкс» и проч.). Примечательно, что за практически аналогичную стоимость в Перми можно приобрести коттедж. Так, в Свердловском районе (ул. Кемеровская, 16) за 25 млн. рублей предлагается к продаже коттедж площадью 253 м². В этом же районе такой же по площади коттедж, расположенный по улице Братской, продается за 40 млн. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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