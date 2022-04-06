Компания Intel решила приостановить работу в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
Intel является одним из крупнейших в мире производителей процессоров Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel приостановит деятельность в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Компания, которая в прошлом месяце приостановила поставки клиентам в России и Беларуси, заявила, что приняла меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях. Intel призывает к скорейшему возвращению к миру», — передает Reuters.

Intel и производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) ранее приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. По словам Владимира Путина, санкции вводились бы в любом случае. На фоне санкций западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. Это коснулось и IT-сферы.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel приостановит деятельность в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «Компания, которая в прошлом месяце приостановила поставки клиентам в России и Беларуси, заявила, что приняла меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях. Intel призывает к скорейшему возвращению к миру», — передает Reuters. Intel и производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) ранее приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. По словам Владимира Путина, санкции вводились бы в любом случае. На фоне санкций западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. Это коснулось и IT-сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...