Глава ЦВО наградил участников спецоперации РФ на Украине 06 апреля 2022 в 13:27 Размер текста - 17 + Глава ЦВО Александр Лапин наградил за мужество участников спецоперации (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, проявивших мужество во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ. «Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Для меня огромная честь выполнять свой долг с вами», — сказал генерал-полковник, пишет ТАСС. Генерал-полковник наградил боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. Ранее командующий войсками ЦВО прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Он уже вручал медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. О начале спецоперации заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы РФ не входит. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, проявивших мужество во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ. «Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Для меня огромная честь выполнять свой долг с вами», — сказал генерал-полковник, пишет ТАСС. Генерал-полковник наградил боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. Ранее командующий войсками ЦВО прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Он уже вручал медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. О начале спецоперации заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы РФ не входит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям