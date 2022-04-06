Глава ЦВО наградил участников спецоперации РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, проявивших мужество во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.
«Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Для меня огромная честь выполнять свой долг с вами», — сказал генерал-полковник, пишет ТАСС. Генерал-полковник наградил боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.
Ранее командующий войсками ЦВО прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Он уже вручал медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. О начале спецоперации заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы РФ не входит.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, проявивших мужество во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ. «Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Для меня огромная честь выполнять свой долг с вами», — сказал генерал-полковник, пишет ТАСС. Генерал-полковник наградил боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. Ранее командующий войсками ЦВО прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Он уже вручал медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. О начале спецоперации заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы РФ не входит.