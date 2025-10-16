В Челябинске двое местных жителей совершили ряд дерзких краж. К делу они подходили изобретательно: сверлили потолок в подвале и оказывались в помещениях на первых этажах. После обчищали их. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по одному эпизоду они получили четыре года колонии, по множеству других — идет суд.
«Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил каждого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Другие множественные эпизоды, объединенные в одно производство, рассматривается в Калининском райсуде Челябинска. Своей вины в инкриминируемых деяниях челябинцы не признают.
Одним из первых эпизодов стало ограбление ломбарда. Мужчины попали в него, просверлив отверстие в потолке подвального помещения. Также в активе группы имеется эпизод ограбления страховой фирмы. Дело они провернули ровно по такому же сценарию.
