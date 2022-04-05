Власти Сургута потратят миллионы из-за плохой уборки снега

В городе сформирована бригада, выезжающая на ликвидацию последствий паводков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Сургута выделили 10 миллионов рублей для устранения последствий некачественной уборки снега и локализации последующего паводка. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства мэрии Кирилл Киселев в ходе совещания с главой города Андреем Филатовым. Трансляция велась в аккаунте Филатова в социальной сети «ВКонтакте».

«При департаменте городского хозяйства создан оперативный штаб по устранению паводков. На поддерживающие мероприятия оперативного штаба дополнительно выделено 10 миллионов рублей, они были определены из тех средств, которые не были заплачены подрядным организациям, некачественно выполняющим свою работу. Мы дополнительное усиливаем мероприятия по уборке снега в рамках заключенных контрактов», — сказал Киселев.

По словам директора департамента, коммунальщики работают по двум направлениям — плановая уборка улиц и оперативная. В оперативную бригаду входят шесть человек, выезжающие на территории, подверженные паводкам. В первую очередь, коммунальщики устраняют подтопления на территориях подъездов и подходов к социально значимым объектам.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволит ответственного за уборку города от снега. По сообщению источника агентства, близкого к мэрии, Андрей Филатов недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.