05 апреля 2022
04 апреля 2022

Мэр Сургута уволит ответственного за уборку города от снега. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, отставка, пустое кресло, увольнение, кресло мэра
Чиновник, который в ближайшее время будет уволен, не отработал и года Фото:

Глава МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов в ближайшее время будет уволен, из-за того, что глава города Андрей Филатов считает его работу неудовлетворительной по ряду направлений: в частности из-за проблем с уборкой снега. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города.

«Позиция главы города Андрея Филатова уже сформирована. Он признал работу Лифанова неудовлетворительной как минимум по двум ключевым для города направлениям. Первое — это организация работы и контроль подрядчиков по содержанию тротуаров, внутриквартальных дорог и проездов, по которым у главы много замечаний и как результат сегодня — не вывезенный снег и подтопление многих участков в городе, на что поступает много жалоб от жителей города. Второе направление, по которому у главы города возникли жесткие вопросы к главному дорожнику Сургута — это срыв установленных сроков заключения контрактов на ремонт нескольких объектов дорожного хозяйства в этом сезоне», — объяснил причину увольнения осведомленный источник.

В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос с просьбой прокомментировать информацию инсайдера, но ответ на него на момент публикации новости не поступил. Источник в мэрии же добавил, что проблемы, которые возникли из-за работы Лифанова, будут устранены. «Отставание, которое образовалось по контрактам, сейчас наверстывается и в целом не влечет рисков, что работы исполнены не будут. Дорожные карты по этому направлению пересматриваются и корректируются, находятся на личном контроле Филатова», — добавил инсайдер.

Известно, что временно исполнять обязанности главного дорожника будет один из заместителей Лифанова, но пока инсайдеры не уверены в фамилии кандидата. Также, сообщает инсайдер, Филатов пока не определился с тем, кто займет вакантную должность на постоянной основе. URA.RU сообщало ранее, что Лифанов приехал в регион менее года назад из Москвы, где он руководил компанией Capital oil.

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Глава МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов в ближайшее время будет уволен, из-за того, что глава города Андрей Филатов считает его работу неудовлетворительной по ряду направлений: в частности из-за проблем с уборкой снега. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города. «Позиция главы города Андрея Филатова уже сформирована. Он признал работу Лифанова неудовлетворительной как минимум по двум ключевым для города направлениям. Первое — это организация работы и контроль подрядчиков по содержанию тротуаров, внутриквартальных дорог и проездов, по которым у главы много замечаний и как результат сегодня — не вывезенный снег и подтопление многих участков в городе, на что поступает много жалоб от жителей города. Второе направление, по которому у главы города возникли жесткие вопросы к главному дорожнику Сургута — это срыв установленных сроков заключения контрактов на ремонт нескольких объектов дорожного хозяйства в этом сезоне», — объяснил причину увольнения осведомленный источник. В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос с просьбой прокомментировать информацию инсайдера, но ответ на него на момент публикации новости не поступил. Источник в мэрии же добавил, что проблемы, которые возникли из-за работы Лифанова, будут устранены. «Отставание, которое образовалось по контрактам, сейчас наверстывается и в целом не влечет рисков, что работы исполнены не будут. Дорожные карты по этому направлению пересматриваются и корректируются, находятся на личном контроле Филатова», — добавил инсайдер. Известно, что временно исполнять обязанности главного дорожника будет один из заместителей Лифанова, но пока инсайдеры не уверены в фамилии кандидата. Также, сообщает инсайдер, Филатов пока не определился с тем, кто займет вакантную должность на постоянной основе. URA.RU сообщало ранее, что Лифанов приехал в регион менее года назад из Москвы, где он руководил компанией Capital oil.
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