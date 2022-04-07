Австрия высылает четырех российских дипломатов

Австрия высылает четверых российских дипломатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство иностранных дел Автрии приняло решение о выдворении российских дипломатов. Речь идет о четырех членах дипломатических и консульских представительств РФ.

«Австрия объявляет о своем решении лишить дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника Генерального консульства России в Зальцбурге. Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала их дипломатическому статусу. Поэтому они объявлены персонами нон грата», — сообщили в соцсетях ведомства.

Пострадавшим сотрудникам предлагается покинуть территорию Республики Австрия не позднее 12 апреля 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на высылку четырех российских дипломатов из Австрии.

О высылке 30 российских дипломатов ранее заявила Италия. Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Телеканал BFM TV сообщал о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов, которые «не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», заявила глава МИД страны Анн Линде. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы, сообщает МК . RU .