В Кремле объяснили свою оценку потерь ВС РФ на Украине

Дмитрий Песков назвал потери значительными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кремль в оценках «значительных потерь» в рядах российской армии на Украине опирается на официальные данные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя свое заявление от 7 апреля.

«[В оценке значительных потерь в рядах российской армии опираемся] на цифру Минобороны, мы располагаем с вами этими цифрами. Это значительная цифра», — отметил он в общении с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Песков сделал заявление о том, что Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине. Он назвал это «трагедией».

В Минобороны России 25 марта сообщали, что за месяц на Украине погиб 1 351 военный, еще 3 825 ранены. Сама спецоперация на Украине проводится с 24 февраля.

Президент РФ Владимир Путин пояснял, что действия ВС РФ на этой территории направлены на денацификацию и демилитаризацию, об оккупации речи не идет. Кроме того, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.