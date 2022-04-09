В Лимасоле пройдет автопробег в поддержку России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Лимасол (Кипр) организовали акцию в поддержку России и готовятся провести автопробег. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

«Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!» — заявили организаторы акции в Лимасоле сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Участники прошли по улице с российскими флагами.

Организатором выступил координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке общественных организаций и активистов. Также в Лимасоле пройдет автопробег.

Ранее жители Греции провели акцию в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях организовали марш с флагами России. В Нью-Йорке также прошел митинг в поддержку России и Донбасса.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация. Россия предотвратила готовящееся нападение на Донбасс, отмечали в Минобороны РФ. В ведомстве сообщали, что российские военные захватили секретные шифротелеграммы ВСУ, в которых сообщалось о планах вторгнуться в Донбасс в марте.