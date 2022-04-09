На Кипре организовали акцию в поддержку России. Видео

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
В Лимасоле пройдет автопробег в поддержку России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Лимасол (Кипр) организовали акцию в поддержку России и готовятся провести автопробег. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

«Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!» — заявили организаторы акции в Лимасоле сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Участники прошли по улице с российскими флагами.

Организатором выступил координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке общественных организаций и активистов. Также в Лимасоле пройдет автопробег.

Ранее жители Греции провели акцию в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях организовали марш с флагами России. В Нью-Йорке также прошел митинг в поддержку России и Донбасса.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация. Россия предотвратила готовящееся нападение на Донбасс, отмечали в Минобороны РФ. В ведомстве сообщали, что российские военные захватили секретные шифротелеграммы ВСУ, в которых сообщалось о планах вторгнуться в Донбасс в марте.

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В городе Лимасол (Кипр) организовали акцию в поддержку России и готовятся провести автопробег. Об этом сообщили в Россотрудничестве. «Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!» — заявили организаторы акции в Лимасоле сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Участники прошли по улице с российскими флагами. Организатором выступил координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке общественных организаций и активистов. Также в Лимасоле пройдет автопробег. Ранее жители Греции провели акцию в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях организовали марш с флагами России. В Нью-Йорке также прошел митинг в поддержку России и Донбасса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация. Россия предотвратила готовящееся нападение на Донбасс, отмечали в Минобороны РФ. В ведомстве сообщали, что российские военные захватили секретные шифротелеграммы ВСУ, в которых сообщалось о планах вторгнуться в Донбасс в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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