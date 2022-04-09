09 апреля 2022
08 апреля 2022

В Пермском крае назначили нового куратора мусорной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Николай Смирнов ранее работал в саратовском водоканале Фото:

Заместителем министра ЖКХ, в полномочия которого входит сфера обращения с мусором, назначен бывший энергетик Николай Смирнов. Информация об этом размещена на сайте министерства.

«Заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Николай Смирнов. К своим новым обязанностям он приступил с 8 апреля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Помимо сферы ТКО, он будет отвечать также за водоснабжение и водоотведение.

У Николая Смирнова — два высших образования. Ранее он работал в филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Должность заместителя министра освободилась в июле 2021 года после ухода Андрея Красникова.

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Заместителем министра ЖКХ, в полномочия которого входит сфера обращения с мусором, назначен бывший энергетик Николай Смирнов. Информация об этом размещена на сайте министерства. «Заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Николай Смирнов. К своим новым обязанностям он приступил с 8 апреля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Помимо сферы ТКО, он будет отвечать также за водоснабжение и водоотведение. У Николая Смирнова — два высших образования. Ранее он работал в филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Должность заместителя министра освободилась в июле 2021 года после ухода Андрея Красникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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