В Пермском крае назначили нового куратора мусорной реформы

Николай Смирнов ранее работал в саратовском водоканале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместителем министра ЖКХ, в полномочия которого входит сфера обращения с мусором, назначен бывший энергетик Николай Смирнов. Информация об этом размещена на сайте министерства.

«Заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Николай Смирнов. К своим новым обязанностям он приступил с 8 апреля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Помимо сферы ТКО, он будет отвечать также за водоснабжение и водоотведение.

У Николая Смирнова — два высших образования. Ранее он работал в филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Должность заместителя министра освободилась в июле 2021 года после ухода Андрея Красникова.