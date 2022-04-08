08 апреля 2022

Прокуратура Аши добилась для ребенка-инвалида бесплатных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
Прокуратура отстояла право ребенка-инвалида на бесплатные медикаменты Фото:

Прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главврача районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Ашинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению законного представителя ребенка-инвалида. Установлено, что в соответствии с диагнозом ребенку показано длительное непрерывное лечение препаратом „Кеппра“. Между тем персонифицированная заявка на лекарственный препарат медицинским учреждением сформирована несвоевременно, препарат ребенку не отпущен»‎, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несвоевременно составленная заявка нарушила конституционное право ребенка на непрерывное получение препарата, который ему необходим для поддержания жизни и здоровья. Главврачу райбольницы внесено представление о недопустимости нарушения закона, за несвоевременное формирование персонифицированных заявок виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главврача районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. «Ашинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению законного представителя ребенка-инвалида. Установлено, что в соответствии с диагнозом ребенку показано длительное непрерывное лечение препаратом „Кеппра“. Между тем персонифицированная заявка на лекарственный препарат медицинским учреждением сформирована несвоевременно, препарат ребенку не отпущен»‎, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Несвоевременно составленная заявка нарушила конституционное право ребенка на непрерывное получение препарата, который ему необходим для поддержания жизни и здоровья. Главврачу райбольницы внесено представление о недопустимости нарушения закона, за несвоевременное формирование персонифицированных заявок виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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