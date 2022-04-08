Прокуратура Аши добилась для ребенка-инвалида бесплатных лекарств

Прокуратура отстояла право ребенка-инвалида на бесплатные медикаменты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главврача районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Ашинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению законного представителя ребенка-инвалида. Установлено, что в соответствии с диагнозом ребенку показано длительное непрерывное лечение препаратом „Кеппра“. Между тем персонифицированная заявка на лекарственный препарат медицинским учреждением сформирована несвоевременно, препарат ребенку не отпущен»‎, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несвоевременно составленная заявка нарушила конституционное право ребенка на непрерывное получение препарата, который ему необходим для поддержания жизни и здоровья. Главврачу райбольницы внесено представление о недопустимости нарушения закона, за несвоевременное формирование персонифицированных заявок виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.