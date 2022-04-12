Украинцы жалуются на отсутствие детских выплат от государства. «Не хватает даже на памперсы»

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Город. Курган, ребенок в коляске, материнство, детская коляска, декретный отпуск
Женщины, родившие ребенка, должны получать 860 гривен ежемесячно Фото:

Украинские семьи с детьми, которым положены официальные выплаты от государства, жалуются на отсутствие денег. Власти Украины перестали выплачивать молодым семьям деньги, из-за этого мамам не хватает даже на подгузники для детей. Своими жалобами и историями украинки поделились в telegram-канале «Бердянск онлайн помощь обсуждения».

По закону, женщины, родившие ребенка, должны получать 860 гривен ежемесячно в течение трех лет. Эта сумма по нынешнему курсу равна 2 433 рублям.

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Украинские семьи с детьми, которым положены официальные выплаты от государства, жалуются на отсутствие денег. Власти Украины перестали выплачивать молодым семьям деньги, из-за этого мамам не хватает даже на подгузники для детей. Своими жалобами и историями украинки поделились в telegram-канале «Бердянск онлайн помощь обсуждения». По закону, женщины, родившие ребенка, должны получать 860 гривен ежемесячно в течение трех лет. Эта сумма по нынешнему курсу равна 2 433 рублям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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