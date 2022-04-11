В ХМАО назвали заказным обращение к Кадырову ради увольнения мэра

12 апреля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В мэрии Лянтора считают обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову заказным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мэрии Лянтора считают политическим заказом обращения общественника и экс-координатора ЛДПР в Сургутском районе Игоря Волкова к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой уволить главу города Сергея Махиню. Об этом URA.RU сообщил источник внутри администрации. «До Махини дошли новости о заявлениях Волкова. Но он не придал этому особое значение. Активист давно конфликтует с главой Лянтора и пытается его чем-либо зацепить. Так что и нынешнее видеообращение к главе государства и главе Чечни лишняя попытка пропиариться, которая к тому же имеет явно заказной характер», — считает собеседник агентства. Сам глава Лянтора не ответил на телефонный звонок журналиста URA.RU. Волков в разговоре с корреспондентом агентства объяснил, почему записал видеообращение к Путину и Кадырову. «Я высоко поднял планку, обращаясь к тем людям, кто отвечает за судьбу России. Но своим заявлением хотел обратить их внимание на тех, кто подрывает благополучие в небольших городах страны из-за некомпетенции и халатности. В Лянторе все это сконцентрировано в одном человеке — главе города», — считает общественный активист. Ранее URA.RU сообщало, что Волков обратился к президенту РФ и главе Чечни с просьбой уволить главу Лянтора со своей должности. Это уже не первый публичный конфликт оппозиционера с властями Лянтора. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В мэрии Лянтора считают политическим заказом обращения общественника и экс-координатора ЛДПР в Сургутском районе Игоря Волкова к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой уволить главу города Сергея Махиню. Об этом URA.RU сообщил источник внутри администрации. «До Махини дошли новости о заявлениях Волкова. Но он не придал этому особое значение. Активист давно конфликтует с главой Лянтора и пытается его чем-либо зацепить. Так что и нынешнее видеообращение к главе государства и главе Чечни лишняя попытка пропиариться, которая к тому же имеет явно заказной характер», — считает собеседник агентства. Сам глава Лянтора не ответил на телефонный звонок журналиста URA.RU. Волков в разговоре с корреспондентом агентства объяснил, почему записал видеообращение к Путину и Кадырову. «Я высоко поднял планку, обращаясь к тем людям, кто отвечает за судьбу России. Но своим заявлением хотел обратить их внимание на тех, кто подрывает благополучие в небольших городах страны из-за некомпетенции и халатности. В Лянторе все это сконцентрировано в одном человеке — главе города», — считает общественный активист. Ранее URA.RU сообщало, что Волков обратился к президенту РФ и главе Чечни с просьбой уволить главу Лянтора со своей должности. Это уже не первый публичный конфликт оппозиционера с властями Лянтора.