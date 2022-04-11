Челябинский музыкант впал в кому после ДТП

В аварии столкнулись два автомобиля (фото из архива URA.RU) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский музыкант Вячеслав Андже впал в кому из-за травмы головы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. Информацией о состоянии пострадавшего в социальных сетях поделилась его жена Ольга Демчук.

«Слава в реанимации. Состояние остается тяжелым. Все будет хорошо. Славка сильный, он обязательно справится. Он обязан справиться. Пока под препаратами. Эти сутки будут решающими», — написала Ольга Демчук на странице супруга в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», музыкант пострадал в ДТП на улице Доватора 8 апреля. Там столкнулись два автомобиля. Изначально мужчину увезли в больницу, но потом отпустили, так как все было хорошо. На следующий день Андже стало хуже, его вновь госпитализировали.

В разговоре с URA.RU супруга пострадавшего сообщила, что внешних проявлений серьезной травмы головы после аварии действительно не было. Вячеслав Андже — известный челябинский рок-исполнитель, основатель группы ANДGE.