11 апреля 2022

Челябинский музыкант впал в кому после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Тарасов. Челябинск., дтп, киа, авария, разбитая машина
В аварии столкнулись два автомобиля (фото из архива URA.RU) Фото:

Челябинский музыкант Вячеслав Андже впал в кому из-за травмы головы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. Информацией о состоянии пострадавшего в социальных сетях поделилась его жена Ольга Демчук.

«Слава в реанимации. Состояние остается тяжелым. Все будет хорошо. Славка сильный, он обязательно справится. Он обязан справиться. Пока под препаратами. Эти сутки будут решающими», — написала Ольга Демчук на странице супруга в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», музыкант пострадал в ДТП на улице Доватора 8 апреля. Там столкнулись два автомобиля. Изначально мужчину увезли в больницу, но потом отпустили, так как все было хорошо. На следующий день Андже стало хуже, его вновь госпитализировали.

В разговоре с URA.RU супруга пострадавшего сообщила, что внешних проявлений серьезной травмы головы после аварии действительно не было. Вячеслав Андже — известный челябинский рок-исполнитель, основатель группы ANДGE.

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Челябинский музыкант Вячеслав Андже впал в кому из-за травмы головы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. Информацией о состоянии пострадавшего в социальных сетях поделилась его жена Ольга Демчук. «Слава в реанимации. Состояние остается тяжелым. Все будет хорошо. Славка сильный, он обязательно справится. Он обязан справиться. Пока под препаратами. Эти сутки будут решающими», — написала Ольга Демчук на странице супруга в соцсети «Вконтакте». Как сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», музыкант пострадал в ДТП на улице Доватора 8 апреля. Там столкнулись два автомобиля. Изначально мужчину увезли в больницу, но потом отпустили, так как все было хорошо. На следующий день Андже стало хуже, его вновь госпитализировали. В разговоре с URA.RU супруга пострадавшего сообщила, что внешних проявлений серьезной травмы головы после аварии действительно не было. Вячеслав Андже — известный челябинский рок-исполнитель, основатель группы ANДGE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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