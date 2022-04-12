Пермская полиция призывает беженцев из Украины легализоваться

В МВД призывают беженцев встать на учет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Многие беженцы, приехавшие в Пермский край с территории Украины, а также ЛНР и ДНР, находятся в России незаконно. В полиции призывают их официально встать на миграционный учет, штрафа тогда получится избежать.

«Они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории РФ или оформления разрешительных документов на проживание. Обращаем внимание, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания (проживания) применяться не будут», — приводятся на сайте пермского главка слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее правительство РФ распределило беженцев с Украины по разным регионам страны. Пермский край может принять более полутора тысяч человек. Пока в регион самостоятельно приехали около 170 переселенцев. Школы и детсады Прикамья уже принимают к себе детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Центр «Грани» создал для переселенцев специальную памятку, где описываются алгоритмы получения статуса беженцев, пособий, страхового полиса, трудоустройства.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что это сделано для защиты жителей Донбасса от геноцида. Российская армия проводит атаки высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Главный приоритет — исключение жертв среди мирных жителей, уверяли в Минобороны РФ. После начала спецоперации в Россию въехали сотни тысяч беженцев.

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