Зарубежный отдых для курганцев стал дороже на 80% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78% (данные Свердловскстата). Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов.

По словам экономиста, непрерывная эскалация санкций со стороны недружественных стран затрудняет прогноз развития зарубежных туристических поездок на предстоящий летний сезон. Однако Орлов надеется, что в скором времени ситуация изменится. «По сути, предпринимается попытка перераспределения глобального рынка авиаперевозок и туристических услуг. Также как и на других международных рынках, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией. Надеюсь, в ближайшее время появится понимание ситуации, удастся разобраться, каким образом возможно обеспечить защиту интересов российских граждан и компаний, появятся новые туры и направления, новые возможности ведения бизнеса с партнерами из дружественных стран», — поделился Орлов.

В настоящий момент зарубежное направление находится в стадии непрерывного мониторинга со стороны туристических компаний и правительства страны. Повышение уровня цен объясняется тем, что в данных условиях туристический спрос переключился на внутренние маршруты.

Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам