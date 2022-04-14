Соратник Тунгусова занял высокий пост в УрФУ

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, депутат, чиновник, сенатор, рабочий кабинет, канцелярия, руководитель, директор
Сергей Тушин занимался вопросами по организации общероссийских и международных мероприятий в мэрии Екатеринбурга Фото:

В Уральском федеральном университете кадровые перестановки. Пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«В команде ректора сменился зам по интернационализации. C 14 апреля пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Ранее он занимал должность зампроректора в этом же блоке», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг.

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В Уральском федеральном университете кадровые перестановки. Пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «В команде ректора сменился зам по интернационализации. C 14 апреля пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Ранее он занимал должность зампроректора в этом же блоке», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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