Соратник Тунгусова занял высокий пост в УрФУ

Сергей Тушин занимался вопросами по организации общероссийских и международных мероприятий в мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Уральском федеральном университете кадровые перестановки. Пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«В команде ректора сменился зам по интернационализации. C 14 апреля пост проректора по международным связям занял Сергей Тушин. Ранее он занимал должность зампроректора в этом же блоке», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг.