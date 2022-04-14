Три челябинца под видом соцработников воровали деньги пенсионеров

15 апреля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Челябинцев отправили в колонию за воровство у одиноких пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еманжелинске осудили преступников, которые под видом социальных работников похищали накопления у одиноких пенсионеров. Районный суд признал трех ранее судимых граждан виновными в совершении кражи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратеры Челябинской области. «Еманжелинский районный суд вынес приговор в отношении троих ранее судимых лиц. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Подсудимые с января по февраль 2021 года проникали в квартиры одиноких пенсионеров под видом работников соцслужб. Отвлекали внимание потерпевших и похищали денежные средства», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Всего преступники совершили четыре кражи в Еманжелинске и Южноуральске, с причинением ущерба на сумму более 160 тысяч рублей. Причиненный ущерб был добровольно возмещен в ходе следствия. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Еманжелинске осудили преступников, которые под видом социальных работников похищали накопления у одиноких пенсионеров. Районный суд признал трех ранее судимых граждан виновными в совершении кражи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратеры Челябинской области. «Еманжелинский районный суд вынес приговор в отношении троих ранее судимых лиц. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Подсудимые с января по февраль 2021 года проникали в квартиры одиноких пенсионеров под видом работников соцслужб. Отвлекали внимание потерпевших и похищали денежные средства», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Всего преступники совершили четыре кражи в Еманжелинске и Южноуральске, с причинением ущерба на сумму более 160 тысяч рублей. Причиненный ущерб был добровольно возмещен в ходе следствия. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.