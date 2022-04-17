В Нижневартовске отменили парад военной техники в День Победы. Причина

18 апреля 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Для горожан состоится праздничный концерт, будет организована полевая кухня, также состоится шествие «Бессмертного полка» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижневартовске отменили парад военизированной техники в День Победы. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Военизированная техника, которая могла бы принять участие в шествии 9 мая, принадлежит частным лицам, а также силовым структурам. По согласованию с собственниками принято решение не выводить технику», — добавили в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. Основной причиной отмены шествия является длительный простой техники во время коронавирусных ограничений. В мэрии также сообщили, что для горожан состоится праздничный концерт, будет организована полевая кухня, также состоится шествие «Бессмертного полка». По сообщению администрации Нижневартовска, сейчас идут переговоры по организации выставки раритетной техники на площади у «Сквера Космонавтов». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске запустили флешмоб, посвященный подвигам солдат. Дети энергетиков в рамках конкурса читают стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Церемония награждения победителей состоится накануне Дня Победы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске отменили парад военизированной техники в День Победы. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Военизированная техника, которая могла бы принять участие в шествии 9 мая, принадлежит частным лицам, а также силовым структурам. По согласованию с собственниками принято решение не выводить технику», — добавили в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. Основной причиной отмены шествия является длительный простой техники во время коронавирусных ограничений. В мэрии также сообщили, что для горожан состоится праздничный концерт, будет организована полевая кухня, также состоится шествие «Бессмертного полка». По сообщению администрации Нижневартовска, сейчас идут переговоры по организации выставки раритетной техники на площади у «Сквера Космонавтов». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске запустили флешмоб, посвященный подвигам солдат. Дети энергетиков в рамках конкурса читают стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Церемония награждения победителей состоится накануне Дня Победы.