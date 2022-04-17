Весеннее половодье угрожает дачникам Нижневартовска потопами

18 апреля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Более точные прогнозы специалисты составят после вскрытия Оби Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске 29 дачных товариществ рискуют попасть в зону подтоплений из-за весеннего половодья. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского управления ГО и ЧС Вадим Татаренков. «Сейчас ожидаемый высший уровень весеннего половодья в границах города в пределах от 8 метров 40 сантиметров до 9 метров 20 сантиметров. При достижении воды наивысшего значения показателей, либо их увеличения в зону подтопления попадут 29 дачных товариществ», — говорит Татаренков. По словам Татаренкова, при выходе воды на пойме на уровень 8 метров 59 сантиметров возможно подтопление районов Старого Вартовска и РЭБ Флота, более точные прогнозы будут составлены позже, когда начнется ледоход. Глава городского управления МЧС добавил, что на территории города проведены все необходимые подготовительные мероприятия, включая учения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области из-за ледохода мостки на переправе унесло вместе с людьми. В администрации Тобольска пояснили, что подобная ситуация — штатная. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске 29 дачных товариществ рискуют попасть в зону подтоплений из-за весеннего половодья. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского управления ГО и ЧС Вадим Татаренков. «Сейчас ожидаемый высший уровень весеннего половодья в границах города в пределах от 8 метров 40 сантиметров до 9 метров 20 сантиметров. При достижении воды наивысшего значения показателей, либо их увеличения в зону подтопления попадут 29 дачных товариществ», — говорит Татаренков. По словам Татаренкова, при выходе воды на пойме на уровень 8 метров 59 сантиметров возможно подтопление районов Старого Вартовска и РЭБ Флота, более точные прогнозы будут составлены позже, когда начнется ледоход. Глава городского управления МЧС добавил, что на территории города проведены все необходимые подготовительные мероприятия, включая учения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области из-за ледохода мостки на переправе унесло вместе с людьми. В администрации Тобольска пояснили, что подобная ситуация — штатная.