На главном проспекте Екатеринбурга усилили надзор за водителями

19 апреля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

На участке проспекта Ленина установили новые камеры фотофиксации Фото: Размик Закарян © URA.RU На участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации, который будет фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В ближайшее время камеры начнут работать в тестовом режиме. Они фиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе для общественного транспорта, невключенный ближний свет фар, непристегнутый ремень безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства. Такие же камеры появятся и на других участках города. Но где именно, в ГИБДД пока не рассказывают. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации, который будет фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В ближайшее время камеры начнут работать в тестовом режиме. Они фиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе для общественного транспорта, невключенный ближний свет фар, непристегнутый ремень безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства. Такие же камеры появятся и на других участках города. Но где именно, в ГИБДД пока не рассказывают.