18 апреля 2022

На главном проспекте Екатеринбурга усилили надзор за водителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, проспект ленина, пробки
На участке проспекта Ленина установили новые камеры фотофиксации Фото:

На участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации, который будет фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В ближайшее время камеры начнут работать в тестовом режиме. Они фиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе для общественного транспорта, невключенный ближний свет фар, непристегнутый ремень безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Такие же камеры появятся и на других участках города. Но где именно, в ГИБДД пока не рассказывают.

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На участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации, который будет фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В ближайшее время камеры начнут работать в тестовом режиме. Они фиксируют превышение скорости, движение по выделенной полосе для общественного транспорта, невключенный ближний свет фар, непристегнутый ремень безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства. Такие же камеры появятся и на других участках города. Но где именно, в ГИБДД пока не рассказывают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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